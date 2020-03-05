بحضور السفير الكوري الجنوبي في المملكة: كيا الجبر تعلن وصول كيا سيلتوس صالة العرض الرئيسية في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت مؤخرا شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة بوصول رائعة كيا الجديدة سيارة سيلتوس إلى صالات العرض في مدينة الرياض في الاحتفال الذي اقيم بهذه المناسبة بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد بيونج ووك وعدد كبير من المهتمين بقطاع السيارات في المملكة وعملاء الشركة، وتضمن الحفل العديد من الفقرات التي كان أبرزها ازاحة الستار عن سيارة كيا سيلتوس بمشاركة السفير الكوري الجنوبي وعضو مجلس شركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر والمدير التنفيذ للعمليات الأستاذ وائل بغدادي.

ويأتي وصول سيارة كيا سيلتوس إلى المملكة بعد أن تم الكشف عنها في كبرى معارض السيارات حول العالم ومنها معرض جدة الدولي للسيارات الذي اختتم مؤخرا، وحظيت باعجاب واسع بتصميمها الرائع ومواصفاتها المميزة.

وشهدت المعارض الرئيسية للشركة في الرياض والدمام وجدة حفل تدشين السيارة في السوق السعودي بحضور كبار المسؤولين في شركة الجبر التجارية وعدد كبير من من المهتمين بقطاع السيارات الذين حرصوا على الحضور وتوثيق الإعلان عن البدء في طرح السيارات أمام العملاء.

وتضم سيارة كيا سيلتوس الجديدة مزايا وعناصر سلامة وتقنيات في غاية التطور على المستوى العالمي بالنسبة لفئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” المتعددة الإستخدامات والمدمجة.

وتتميز سيارة كيا سيلتوس بتفاصيل تصميم مميزة، الأمر الذي يضفي على هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة جواً من المزايا الرياضية المدهشة، فهي تجمع بين المزايا التقنية التي تستشرف المستقبل والمساحات الرحبة الرائدة في فئتها ومزودة بمجموعة من مزايا الأمان الرائعة ذات المستوى العالمي.

كما أن التصميم الخارجي المميز والمدهش، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، إضافة إلى الشبك الأمامي الواسع “على هيئة أنف النمر” مما يساعد في التعرف عليها على الفور وإستيعاب أنها من سيارات كيا، ولكنها تختلف قليلاً عنها، حيث أنها مزودة بكتف قوي منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، بالإضافة إلى المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل، أضفت على هذه السيارة متعددة الاستخدامات المدمجة جواً يتميز بالسمات الرياضية.

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لقد تم تزويد سيارة كيا سيلتوس بمصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، يضفي على السيارة وجود قوي وواثق على الطريق، وللقيادة أثناء النهار، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح LED ومصابيح خلفية تعمل بالنهار ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات تجعل سيارة كيا سيلتوس واضحة تمامًا أينما كانت، أما بالنسبة للقيادة في الأجواء الضبابية، فقد تم تزويد السيارة أيضًا بمصابيح LED خاصة بذلك.

تتمتع سيارة كيا سيلتوس بخيارات مختلفة من جنوط سبائك الألمنيوم الممتازة المنحوتة بدقة مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة، والتي تكمل أبعاد السيارة، مما يجعلها ذات هيئة ومظهر قوي، كما إنها مزودة بإطارات مقاس 205/60 R16 أو 215/55 R17 .

وبهذه المناسبة قدم نائب الرئيس الأستاذ عبدالسلام الجبر شكره نيابة عن كافة منسوبي الشركة لسعادة السفير الكوري الجنوبي للمشاركته في احتفال الشركة بوصول سيارة كيا سيلتوس إلى صالات العرض في مدينة الرياض ولكافة من شارك الشركة احتفالها بهذا الحدث، مرحبا بالجميع في كافة صالات عرض شركة الجبر التجارية المنتشرة في مناطق المملكة للتعرف على سيارة كيا سيلتوس الجديدة والموديلات الحديثة من تشكيلة سيارات كيا موتورز الواسعة التي تحظى بانتشار واسع في السوق السعودي.