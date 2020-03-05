الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الخطوط الجوية السعودية إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها. ويأتي ذلك القرار في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، وسيتم انتهاء فترة تطبيق القرار في 13 مارس 2020، ويستفيد منه الفئات التالية: جميع المسافرين بتأشيرة العمرة. المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة. المسافرون الذين زاروا الدول الآتية: (الصين، وتايوان، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا، وكوريا، وماكاو، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، والفلبين، وسنغافورة، والهند، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، والصومال، وفيتنام). المسافرون بالهوية الوطنية ومواطنو مجلس التعاون للتنقل بين دول المجلس.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية توضح الفئات التي لها حق استرجاع تذاكرها بلا غرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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