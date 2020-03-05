رابطة تجار السيارات: انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن التخفيضات التى شهدتها سوق السيارات على بعض العلامات التجارية منذ بداية عام 2020 الجارى لم تؤتِ ثمارها بعد، ولم تحقق الرواج المنتظرمنها. وقال «أبوالمجد» إن تراجع مبيعات سوق السيارات انعكاس لقلة المعروض واختفاء بعض الموديلات من السوق، متوقعاً انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020.
وأضاف أن تأثر الصين بفيروس كورونا سيؤثر بالسلب على سوق السيارات المصرية والعالمية، فى ظل إنتاج الصين لثلث سيارات العالم. ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الانخفاض الذى حدث فى سوق السيارات كان سببه الرئيسى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.
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