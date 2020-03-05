التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من احتفالية «الأفضل Car of the Year – Egypt»

كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالية (الأفضل / Car of the Year – Egypt)، المزمع انطلاقها فى السادس عشر من مارس الجاري، بالقاهرة،

عن التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المسابقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته، بحضورعلى حسن، مدير قطاع أوتو ستور، بشركة أوتو جميل، ودينا كمال، مدير قطاع الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة بشركة أوتو جميل، وعلاء البرماوى، رئيس مجلس إدارة شركة البرماوى موتورز.

وتنطلق الاحتفالية بالتعاون بين مؤسسة أوتوموبيل، وشركة سبارك للاستشارات، وتحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وبرعاية عدد كبير من شركات السيارات، والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وقال أشرف كـــاره، رئيس شركة سبارك للاستشارات الشريك التنظيمى للحفل: «إن النسخة الثانية من الاحتفالية جاءت لتطرح رؤيتها التكريمية هذا العام للعديد من قطاعات سوق السيارات من شركات ورموز، للاعتراف بفضل هؤلاء فى دفع السوق الكبير والمهم لدفع قاطرة الاقتصاد المصري».

وصرح محمدعلى، الشريك التنظيمى للاحتفالية قائلاً: «أننا على ثقة

تامة بعد احتفاليتنا هذا العام، بأننا سنعيد تثبيتها على الأجندة السنوية للأحداث المختلفة بقطاع السيارات فى مصر، خاصة مع تنظيمها خلال فترة النصف الأول من العام والتى تفتقد لوجود أحدث ضخمة تضم كافة أطياف هذا السوق».

ومن المنتظر أن تبدأ مراسم التكريم بالاحتفالية بأهم الشركات التى حققت أفضل مبيعات فى قطاعات السيارات المختلفة- بحسب تقرير آميك 2019، والتى جاءت كالتالي:

< هيونداى (i10) من نيل لقب فئة 1000 سى سى : 1200 سى سى.

< نيسان (صنى) من نيل لقب فئة 1200 سى سى : 1600 سى سى.

< تويوتا (كامرى) من نيل لقب فئة أكبر من 1600 سى سى.

< نيسان (قاشقاى) من نيل لقب فئة SUV أقل من 1600 سى سى.

< هيونداى توسون من نيل لقب

فئةSUV بين 1600: 2000 سى سى.

< تويوتا (فورتشنر) من نيل لقب فئةSUV فوق 2000 سى سى.

< فئة البيك أب كانت من نصيب (دبابة) شيفروليه.

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< فئة الشاحنات المتوسطة كانت من نصيب (جامبو) شيفروليه.

< فئة الشاحنات الكبيرة كانت من نصيب شاحنة مرسيدس (آكتروس).

< فئة المايكروباص كانت من نصيب مايكروباص (كينج لونج).

< فئة الباصات المتوسطة كانت من نصيب ميدى باص شيفروليه.

<� فئة الباصات الكبيرة كانت من نصيب باص مرسيدس السياحى (MCV 600).

أما جوائز رموز قطاع سوق السيارات فقد كان على رأس المزمع تكريمهم كل من:

< جائزة خاصة باسم المرحوم م. صلاح الحضرى- أمين الرابطة المصرية لمصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة سوزوكى إيجيبت.

< جائزة خاصة باسم د.م. أحمد علام-2222 مؤسس صناعة معارض السيارات الحديثة فى مصر من خلال شركته (آرت لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية).

< جائزة خاصة باسم الأستاذ أحمد خليل- كبير مديرى مبيعات السيارات بمصر.

< جائزة خاصة باسم الأستاذ محمد محمد أباظة لدوره الفعال فى دعم رياضة السيارات المصرية، وخاصة ببطولات (الدريفت). المصرية.

< جائزة خاصة باسم أول ملحق سيارات بالسوق المصرية (لصحيفة الأهرام).