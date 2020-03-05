بالأرقام.. حصاد قطاع السيارات فى الشهر الأول من 2020

سجلت مبيعات قطاع السيارات خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 21%، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالى السيارات المباعة فى الشهر الأول من 2020، نحو 13 ألفًا و873 سيارة، مقابل 11 ألفًا و467 سيارة فى «يناير» 2019، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ووفقاً لـ«أميك»، فإن مبيعات الملاكى شهدت نمواً بلغ 10%، لتسجل 8747 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 7947 وحدة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 2.5%، حيث بلغ إجمالى المبيعات خلال يناير الماضى 2528 وحدة، مقابل 2594 سيارة فى 2019.

أما المركبات المجمعة محليًا، فشهدت نموًا بنسبة 19.4%، بإجمالى مبيعات بلغ 6636 وحدة خلال يناير 2020، مقابل 5558 وحدة مباعة خلال يناير 2019.

فيما سجلت مبيعات السيارت المستوردة نمواً ملحوظاً بنسبة 22.5%، لتسجل 7237 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 5909 وحدات خلال الشهر ذاته من 2019.

أما عن العلامات الأكثر مبيعاً، فتصدرت علامة شيفروليه الأمريكية، وفقاً لتقرير «أميك»، مبيعات السيارات فى السوق المصرية، خلال شهر

يناير الماضي، بعدما تمكنت من بيع 2763 سيارة، مقابل 2366 سيارة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 15.6%، مستحوذة على 20% من حجم السوق.

وفى المركز الثانى للسيارات الأكثر مبيعاً خلال «يناير» الماضي، جاءت «تويوتا» اليابانية، التى استطاعت أن تحقق إجمالى مبيعات بلغ 2065 سيارة، مقابل 1070 للشهر نفسه من العام الماضي، بمعدل نمو93%، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 15%.

وحلت علامة هيونداى الكورية الجنوبية، فى المركز الثالث، بعدما باعت 1397 سيارة خلال يناير 2020 مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضى، التى بلغت 1729 سيارة، بمعدل تراجع بلغ 19.2%، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 10%.

واستقرت علامة نيسان اليابانية فى المركز الرابع، بإجمالى مبيعات 1232 سيارة خلال يناير 2020، مقابل 1249 سيارة خلال يناير 2019، بمعدل تراجع 1.4%، بحصة سوقية 9%.

وفى المركز الخامس، جاءت العلامة الإيطالية فيات، بإجمالى مبيعات بلغ

1032 سيارة خلال يناير 2020، مقابل 300 سيارة فى يناير 2019، بمعدل نمو 244%، وحصة سوقية قدرها 7%.

أما «رينو» الفرنسية، فباعت ألف وحدة، خلال «يناير» 2020، اقتنصت بها المركز السادس، بحصة سوقية بلغت 7%.

واستطاعت علامة كينج لونج الصينية، من احتلال المركز السابع، فى قائمة السيارات الأكثر مبيعاً خلال يناير 2020، بإجمالى مبيعات بلغ 666، و5% حصة سوقية.

وحلت علامة كيا الكورية الجنوبية، ثامناً فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً خلال «يناير» الماضي، بإجمالى مبيعات 620 سيارة، وبحصة سوقية 4% تقريباً.

وتمكنت علامة شيرى الصينية، من اقتناص المركز التاسع بعدما باعت 591 سيارة خلال يناير 2020، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بحوالى 4% تقريباً.

وتذيلت علامة بى واى دي، قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، حيث حلت فى المركز العاشر بإجمالى مبيعات 522 سيارة، خلال يناير 2020، بحصة سوقية تقدر بـ4% تقريباً.

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أرقام انفوجراف

13873 سيارة إجمالى مبيعات يناير 2020

11467 سيارة إجمالى مبيعات يناير 2019

8747 وحدة إجمالى مبيعات الملاكى فى يناير 2020

7947 وحدة إجمالى مبيعات الملاكى فى يناير 2019

2528وحدة إجمالى مبيعات الشاحنات فى يناير 2020

2594وحدة إجمالى مبيعات الشاحنات فى يناير 2019

6636 وحدة إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محلياً فى يناير 2020 5558 وحدة إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محلياً فى يناير 2019

7237 وحدة إجمالى مبيعات السيارات المستوردة خلال يناير 2020 5909 وحدات إجمالى مبيعات السيارات المستوردة خلال يناير 2019