الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف” أمين منطقة الرياض عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عزم الأمانة على إزالة الصبات الخرسانية بسبب تشويهها للمشهد الحضري.
وأردف قائلاً: “لقد أفرطنا في استخدام هذه الصبات الخرسانية لفترة طويلة، لكننا عازمون في أمانة منطقة الرياض على إزالة غير الضروري منها”، وأضاف: “أزلنا خلال فبراير قرابة 13000 صبة، وسنكمل حتى نزيل 50000 صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء المدينة في الأشهر المقبلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 50 ألف صبة خرسانية من الرياض حفاظاً على المشهد الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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