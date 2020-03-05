كاديلاك سوليستيك ستكون أكبر سيارة سيدان من كاديلاك

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جنرال موتورز عن خططها الكهربائية للمستقبل، لتمهد لجمس هامر بيك اب وشيفروليه بولت، وكاديلاك “ليريك” الجديدة وعدد آخر من موديلات الكروس اوفر الكهربائية القادمة، وفي نهاية المؤتمر الصحفي أشارت جنرال موتورز إلى موديل خاص جديد، كاديلاك سوليستيك.

سوليستيك ستكون السيدان الرائدة الفاخرة الجديدة لكاديلاك، كما ستكون حصرية ومحدودة الإصدار، وكل نسخة سيتم صنعها باليد.. وصرحت كاديلاك أن السيدان ستتمتع بداخلية راقية بخشب بديع ودافئ وجلود جذابة وشاشة عملاقة، أكبر حتى من شاشة اسكاليد، لأن لوحة القيادة بأكملها ستتحول لشاشة عرض، وهو توجه حريء لا شك.

ويُذكر أن كاديلاك ستكشف عن كروس اوفر جديدة في أول أبريل باسم “ليريك”، بتصميم خارجي مشابه لسوليستيك، وإن كانت الأخيرة أطول وأكثر انخفاضا بكثير وأوسع من ليريك.

وتتكتم كاديلاك حاليا على تفاصيل تدشين سوليستيك، ولكن نعلم يقينا أنها ستتأخر لما بعد تدشين ليريك في الثاني من أبريل في معرض نيويورك للسيارات، وللوقت الحالي سننتظر أي تسريبات أو صور رسمية للسيدان العملاقة المشوقة.