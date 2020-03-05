عروض شركة هلا أوتو على شراء سيارات لكزس

تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة هلا أوتو للسيارات ، الخبرة في تقديم الخدمات المميزة وجودة عالية بأفضل الأسعار لكل من تويوتا ولكزس، مع حلول تمويلية متعددة من جهات مختلفة بهوامش ربح صممت لأجلك. لطلب الشراء: ( اضغط هنا ) للاستفسارات : 0112160022 Advertisements واتس آب : 0593198999 *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارات التي يمكنكم شراؤها: لكزس LC 500

لكزس GX 2020

لكزس LS 2020

لكزس RX 2020

لكزس NX 2020

لكزس UX 2020

لكزس ES 2020

لكزس LX 2020

لكزس IS 2020

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