“بالفيديو” سائق بي ام دبليو الفئة السابعة يطارد فورد F-150 ويصدمها عدة مرات

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بتهور بعض سائقيها وسرعة غضبهم، وآخر مثال على ذلك رأيناه هذا الأسبوع في شمال هوليوود، حيث طارد سائق سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سيارة أخرى فورد F-150 وصدمها عدة مرات.

سائق البي ام دبليو زعم أن سائق الفورد اصطدم بسيارته مسبقاً وحاول الهروب، ما أدى إلى اشتعال غضبه ومحاولاته المتكررة لتدمير الفورد.

وقد انتشرت فيديوهات الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع شرطة لوس أنجلوس لإلقاء القبض على سائق البي ام دبليو بتهمة “الاعتداء بسلاح قاتل”.

ولم يصب أحد بأذى من الحادث لحسن الحظ رغم عنفه وقربه من مدرسة ابتدائية.