الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة شركة أسار أوتو للسيارات ، مزيج من الخبرات في مجال التجزئة مدعم بسنوات طويلة من المهنية .. فقط لتلبية احتياجاتك، مع توفير قائمة من الحلول التمويلية المتعددة لتختار منها ما يناسبك. لطلب الشراء: ( اضغط هنا ) للاستفسارات : 920007786 واتس آب : 0506559333 Advertisements *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارات التي يمكنكم شراؤها: لكزس LC 500

لكزس GX 460 SS 2020

لكزس RCF AA 2020

لكزس LS 2020

لكزس LX 570 SS 2019

لكزس RX 350 2020

لكزس NX 300 BB 2020

لكزس UX 200 FF

لكزس ES 2020

لكزس LX فئة Black edition

لكزس IS 2020

لكزس GS-F 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروض أسار أوتو للسيارات على شراء سيارات لكزس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.