كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تعلن موعد الكشف عن سيارتها الكهربائية 911 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت Frank-Steffen Walliser الإداري في شركة بورش الألمانية، موعد الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة 911، حيث قال Frank-Steffen: "نريد الحفاظ على 911، على مقاعد 2+2، السعة، ولا نريد الإساءة لشكل 911"، وبذلك بديلة 918 سبايدر في عام 2025.

وتابع Walliser، أنه لا يود بـ911 كهربائية وأن السيارة ستظل متوفرة دومًا بمحرك وقود وقال: "911 ستكون آخر سيارات بورش حصولاً على محركات كهربائية، آمل أن ذلك لن يحدث إلا بعد تقاعدي حين لا أعود مسؤولاً عن ذلك ولا أحد يستطيع أن يلومني”, وأنهى حديثه قائلاً “سأقاتل حتى تحافظ 911 على محرك البنزبن".