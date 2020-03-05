اسعار كاديلاك XT6 2020 الجديدة + الفئات المتوفرة

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كاديلاك XT6 2020 إلى المملكة مؤخراً كي تجمع الكروس أوفر المتوسطة الأمريكية الفاخرة بين الرحابة والتكنولوجيا المتطورة، لذلك سنطلع اليوم على أسعارها بجانب الفئات التي تتوفر بها والإختلافات فيما بينها.

الفئات المتوفرة

تأتي كاديلاك XT6 2020 الجديدة بفئتين هما فئة الفخامة المميزة القياسية والفئة الرياضية الأعلى وتعد الفوارق بينهما بسيطة كما يلي:

عجلات ألمنيوم 20 إنش بست أعمدة بلمسة كروم في فئة الفخامة المميزة

عجلات ألمنيوم بـ 12 عمود قياس 20 إنش بلمسة نيكل في الفئة الرياضية

نظام التحكم الرياضي بنظام الدفع الرباعي متاح فقط في الفئة الرياضية

نظام التعليق المتكيف اختياري بفئة الفخامة المميزة وقياسي في الفئة الرياضية

خاصية اختيار نمط القيادة اختياري بفئة الفخامة المميزة وقياسي في الفئة الرياضية

مقابض أبواب بلون الهيكل قياسية في الفئة الرياضية

أعمدة سوداء قياسية في الفئة الرياضية

حزمة بلاتينوم، لكسوة جلدية فاخرة متوفرة في الفئة الرياضية

الأسعار

هذا وتأتي أسعار كاديلاك XT6 2020 كما يلي: