مواصفات كاديلاك XT6 2020 الجديدة والتفاصيل الكاملة

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع كروس اوفر كاديلاك XT6 2020 الفاخرة التي وصلت إلى المملكة مؤخراً بالدمج ما بين الرحابة والتكنولوجيا المتطورة، وهو ما يجعلها من أقوى المنافسين في فئتها، ولذا سوف نستطلع اليوم مواصفاتها الجديدة وكافة تفاصيلها.

الخارجية

– مقابض أبواب مضيئة

– نوافذ مظللة خلفية

– شبك أمامي عريض من الكروم

– مصابيح LED أمامية رشيقة

– مصابيح خلفية أفقية ممتدة للجانبين

– أضواء LED نهارية مع مصابيح ضباب سفلية بالواجهة

– مرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل والطي كهربائياً

– تعتيم تلقائي للمرآة الجانبية تجاه السائق والخلفية

– مؤشرات انعطاف مدمجة بالمرايا الجانبية

– باب خلفي ذاتي الفتح والغلق مع ذاكرة لأعلى ارتفاع مفضل

– أعمدة سقف لتثبيت الأمتعة قياسية باللون الأسود أو فضية بالفئة الأعلى

– جناح خلفي

– زجاج أمامي ونوافذ أمامية مانعة للضوضاء

– مساحات أمامية مستشعرة للمطر مع مساحة خلفية

– عجلات 20 إنش قياسية بـ 12 عمود بالفئة الأعلى و6 أعمدة بالفئة الأقل

الداخلية والتقنيات

– نظام تنقية الهواء في المقصورة

– نظام Bose الصوتي الفاخر مع 8 مكبر صوت

– نظام Bose Performance Series الصوتي الاختياري مع 14 مكبر صوت

– شاشة 8 بوصة لنظام ترفيهي معلوماتي من كاديلاك مع راديو AM/FM

– لوحة عدادات مزدوجة لعرض المعلومات تتضمّن إعدادات السائق ورسائل تحذيرية

– عدادات رقمية اختيارية عبر شاشة 8 بوصة

– نظام ذاكرة لحفظ إعدادات أكثر من سائق بوضعية الجلوس وتفضيلات المكيف ونظام الترفيه

– دعم الأوام الصوتية والاتصال بالهواتف وNFC

– نظام تنقية الهواء في المقصورة

– مقصورة تتسع لـ 7 ركاب

– خيار الحصول على نظام ملاحة لعرض معلومات حركة السير بشكل لحظي

– مكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق

– دعم التشغيل وفتح وغلق الأبواب عن بعد

– سجادات فاخرة للأرضية في الأمام والخلف للصفوف الثلاثة

– صندوق قفازات قابل للغلق

– شاشة عرض اختيارية على الزجاج الأمامي لمعلومات الملاحة والسرعة

– نظام الدخول بدون مفتاح

– مقاعد أمامية مدفأة وقابلة للتعديل في 8 وضعيات مع خيار نظام تهوية

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– أنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية

– مقود قابل لتعديل الارتفاع والميل كهربائياً

– فتحة سقف بانورامية

– ميزة الفتح والغلق السريع لكافة النوافذ

– الشحن اللاسلكي للهواتف الداعمة

– خيار حزمة بلاتينوم تضيف كسوة جلدية فاخرة للمقاعد ولوحة القيادة والأبواب والسقف

الأمان

– مثبت سرعة ذكي مع الإيقاف والتشغيل

– أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع منع الإقفال في حال كان المفتاح في منفذ تشغيل السيارة

– تقنية تأخير الإقفال بالإضافة إلى الإقفال التام لحماية الأطفال

– كاميرا HD للرؤية الخلفية

– خيار رؤية محيطية وليلية

– عمود عجلة قيادة قابل للغلق

– أقفال حماية للأبواب

– نظام إنذار أوتوماتيكي لمنع السرقة

– نظام استشعار مستوى ميل السيارة

– مستشعرات حركة داخل المقصورة

– وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل الانتفاخ مع استشعار وجود الركاب

– أحزمة امان مزدوة بوسائد هوائية

– نظام حماية عند الانقلاب

– خيار حزمة دعم السائق تتضمّن مثبت سرعة متكيف وشدادات أوتوماتيكية لأحزمة الأمان ومساعد ركن ومكابح طوارئ أوتوماتيكية

– خيار حزمة الرؤية والتكنولوجيا المعزّزة تشمل لوحة عدادات رقمية 8 إنش مع شاشة عرض بالزجاج الأمامي ومرآة رؤية خلفية متصلة بكاميرا مع دعم نظام الرؤية المحيطية و التنبيه من السيارات العابرة من الخلف مع مساعد ركن وكبح

– مساعد ركن أمامي وخلفي

– نظام تنبيه للأخطار داخل مقعد السائق

– تنبيه عند تغيير المسار مع رصد البقعة العمياء

– المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند الانحراف

– مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

– نظام التحكم بالسحب والاحتكاك المتقدم

المحركات والأداء

– محرّك V6 سعة 3.6 لتر بنظام حقن الوقود المباشر ونظام التوقيت المتباين للصمامات VVT

– بقوّة 310 حصان وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن متر مع نظام التوقّف/التشغيل الأوتوماتيكي

– ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات

– دفع رباعي للعجلات مع عدة أوضاع قيادة

– أقراص مكابح مانعة للانغلاق

– خيار نظام تعليق متكيف بالفئة الأقل وقياسي بالأعلى

– خيار نظام تعليق عالي الأداء مع ميزة اختيار نمط القيادة بالفئة الأقل وقياسي بالأعلى