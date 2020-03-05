بي إم دبليو تشكف النقاب عن سيارة BMW i4 الكهربائية الجديدة والمقرر إطلاقها العام المقبل

كشفت شركة بي ام دبليو الألمانية رسمياً عن السيارة الكهربائية i4 الجديدة المقرر إطلاقها في عام 2021 لتدخل في منافسة قوية مع سيارة تسلا 3.

وأوضحت الشركة أن السيارة الكهربائية BMW i4 رباعية الأبواب ذات تصميم الكوبيه الجذاب تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 530 حصانا، ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 ثوان تقريبا، في حين تتخطى السرعة القصوى حاجز 200 كلم/س.

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وتتمتع سيارة BMW i4 الكهربائية الجديدة بمدى سير يصل إلى 600 كلم، وذلك بفضل تجهيزها ببطارية عالية الجهد سعة 80 كيلووات ساعة، والتي يمكن شحنها بنسبة 80% في غضون 35 دقيقة تقريبا.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن تجهيز موديلاتها بنظام أندرويد أوتو اعتبارا من منتصف العام المقبل.

وقالت الشركة أن أصحاب سياراتها سيتمكنون من توصيل هواتفهم الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، بالسيارة لاسلكيا بدءا من الإصدار BMW Operating System 7.0، وذلك للاستفادة من معلومات مهمة أثناء القيادة مثل خطوط السير الموصى بها والمواعيد المقبلة.