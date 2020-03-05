أول نظرة رسمية على سيارة باتمان الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – يتم الآن تصوير فيلم باتمان الجديد حيث يقوم روبرت باتينسون بدور البطولة، وفي تغريدة منشورة حديثاً، كشف المخرج مات ريفيس لأول مرة عن باتموبيل الجديدة، ومن النظرة الأولى أصبحنا متأكدين بأنها مختلفة كثيراً عن سابقتها، حيث كشف ريفيس عن ثلاثة لقطات فقط للسيارة الجديدة، لكنها تخبرنا بالكثير.

في الأمام، تمتلك السيارة غطاء محرك عريض مسطح إلى حد كبير مع جزء للتنفيس في الوسط، ومصابيح أمامية غير مرئية لكن من الواضح أن لها وضعاً مخفياً في الشبك الامامي، وبالنسبة لنا، فهي تشبه إلى حد كبير سيارات العضلات الكلاسيكية وخاصة دودج تشالنجر 1970، في حيث تفقد الكثير من إشارات سيارات العضلات في الصورة التي تكشف عن أجزائها الخلفية، حيث هناك مصد خلفي ضخم منحني وتمتلك مصابيح خلفية على شكل شبه منحرف تحتوي على ثلاثة مصابيح أفقية، والسقف قصير للغاية لأن الجزء الخلفي بأكمله مستخدم لإفساح المجال للمحرك الضخم.

Advertisements

يسيطر المحرك الضخم على المنطقة الخلفية وهو محرك V إما أنه V8 أو V10، وبالنظر عن كثب، يمكننا أن نلاحظ أن العوادم تخرج عمودياً على كل جانب، وإذا نظرنا إلى ما وراء المحرك، يمكنك الحصول على لمحة من المقصورة، ويبدو أن هذه السيارة تأخذ خطوة للوراء من حيث التقنية، حيث أن هناك شاشة صغيرة إلى حد ما في وسط لوحة القيادة، ولا توجد أي قطع عالية التقنية أخرى واضحة.

تمتلك السيارة دعامات أنبوبية تمتد من السقف إلى المصدات الخلفية، والتي تضيف لمسة أنيقة أخرى، ليس فقط لأنها تبدو عملية، ولكنها تعطي تصميماً مثيراً أيضاً، والجدير بالذكر أن الفيلم الجديد سيحمل عنوان بسيط وهو The Batman، ويشتمل على ممثلين آخرين مثل زوي كرافيتز في دور كاتوومان، وبول دانو في دور ريدلر، وكولين فاريل في دور البطريق، وجيفري رايت في دور جيمس جوردون، ومن المفترض أن يتم إطلاقه في 25 يونيو 2021.