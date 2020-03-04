5 طرازات يتصدرن مبيعات السيارات المجمعة محلياً في "يناير"

كتب: باسل الحلواني أظهر أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، مفاجآت عديدة تتعلق بسوق السيارات المصرية خلال شهر يناير الماضي. ووفقاً لبيانات "أميك"، فإن هناك 5 سيارات تصدرن مبيعات السيارات المجمعة محلياً، خلال الشهر الأول من 2020. من 2020. وجاءت السيارة هيونداي إلنترا "HD"، في المركز الأول بقائمة السيارات المجمعة محلياً الأكثر مبيعاً خلال شهر يناير الماضي، بعد تمكنها من بيع 609 سيارة. وحل طراز نيسان صني فى المرتبة الثانية بالقائمة بإجمالي مبيعات بلغ 589 مركبة. Advertisements وفي المركز الثالث جاءت السيارة بي واي دي F3، بإجمالي بيع 522 وحدة. وحلت شيري أريزو 5 فى المرتبة الرابعة بعد أن حققت مبيعات 438 سيارة خلال شهر يناير الماضي. بينما اقتنصت السيارة شيفروليه أوبترا المركز الخامس بواقع 165 وحدة.

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