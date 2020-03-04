يضم 100 طرازاً ودراجة نارية.. تعرف على موعد انطلاق ملتقى السيارات الكلاسيكية

كتب: باسل الحلواني

تنطلق في الرابع عشر من مارس الجاري، فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى السيارات الكلاسيكية، والذي سوف يستقبل المئات من مقتني السيارات الكلاسيكية القديمة لتبادل المعرفة حول تاريخها.

ومن المنتظر أن يضم هذا اللقاء العديد من الأنشطة الترفيهية والعائلية، وذلك بالتعاون مع "فنتج ويلز"Vintage Wheels، و"فيكتوري لينك" VictoryLink، و"سكاش انفستمنتس" Scash Investments، وتنظمه شركة

"شوتايم ايفنتس" ShowTime Events بالتعاون مع شركة "إنكا" InKa لتنظيم المعارض.ومن المتوقع أن يضم لقاء القاهرة الثامن للسيارات الكلاسيكية أكثر من 100 سيارة كلاسيكية و دراجات نارية يتراوح سنوات صنعهم من 1924 وحتى 1979.يجمع هذا اللقاء بين مقتني وعشاق السيارات الكلاسيكية المصنعة حول العالم، ليرسخ الوعي بأهمية الحفاظ على التراث القديم، ولخلق منصة لتبادل التجارب والخبرات بين ملاك السيارات الكلاسيكية المختلفة، وللتعرف على آخر التطورات في سوق السيارات الكلاسيكية في مصر.وقالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة VictoryLink عن مشاركة الشركة في اللقاء إن الشركة تحرص على المشاركة في الأحداث المتنوعة بمختلف المجالات والقطاعات، والمساهمة في تنظيمها أيضًا لتشارك أفراد المجتمع المصري من جميع الفئات والأعمار اهتماماتهم المختلفة، للمساهمة في رفع الوعي الثقافي والاجتماعي.