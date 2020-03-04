الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المنظمة التجارية الألمانية الممثلة لصناعة السيارات عن اختيار ميونخ كالموقع الجديد للمعرض الذي عُرف سابقا بفرانكفورت، مع ذكر المنظمة لمزايا ميونخ في بنية النقل التحتية الممتازة والخبرة المتوفرة في المدينة لتنظيم فعاليات ضخمة، كما أن مقرات بي ام دبليو واودي الرئيسية قريبة من المدينة.
وقد كان الخيار بين برلين وهامبرج وميونخ، ليستقر الاختيار على الأخيرة.. وقد قررت المنظمة تنويع أهداف المعرض بجانب عرض التدشينات والتقنيات الجديدة في عالم السيارات، لتعرض أيضا أحدث تقنيات المدن الذكية المستقبلية، للتحكم في الزحام وتنظيم الطرق وما إلى ذلك.
وقد وافقت مدينة ميونخ على فتح مركزها وأماكن أخرى لإجراء تجارب واسعة لتقنيات المدن الذكية وعرضها للجمهور بشكل حي ومباشر.
معرض ميونخ للسيارات في الغالب سيكون في سبتمبر مثل معرض فرانكفورت ولكن سنعلم يقينا العام القادم.. ويُذكر أن الحضور في المعرض تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا، ليصل إلى 550,000 فقط مقارنة بـ 810,000 في 2017 و931,000 في 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقال معرض فرانكفورت للسيارات رسمياً إلى مدينة ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.