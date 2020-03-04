انتقال معرض فرانكفورت للسيارات رسمياً إلى مدينة ميونخ

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المنظمة التجارية الألمانية الممثلة لصناعة السيارات عن اختيار ميونخ كالموقع الجديد للمعرض الذي عُرف سابقا بفرانكفورت، مع ذكر المنظمة لمزايا ميونخ في بنية النقل التحتية الممتازة والخبرة المتوفرة في المدينة لتنظيم فعاليات ضخمة، كما أن مقرات بي ام دبليو واودي الرئيسية قريبة من المدينة.

وقد كان الخيار بين برلين وهامبرج وميونخ، ليستقر الاختيار على الأخيرة.. وقد قررت المنظمة تنويع أهداف المعرض بجانب عرض التدشينات والتقنيات الجديدة في عالم السيارات، لتعرض أيضا أحدث تقنيات المدن الذكية المستقبلية، للتحكم في الزحام وتنظيم الطرق وما إلى ذلك.

وقد وافقت مدينة ميونخ على فتح مركزها وأماكن أخرى لإجراء تجارب واسعة لتقنيات المدن الذكية وعرضها للجمهور بشكل حي ومباشر.

معرض ميونخ للسيارات في الغالب سيكون في سبتمبر مثل معرض فرانكفورت ولكن سنعلم يقينا العام القادم.. ويُذكر أن الحضور في المعرض تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا، ليصل إلى 550,000 فقط مقارنة بـ 810,000 في 2017 و931,000 في 2015.