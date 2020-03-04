مرسيدس ستوقف عدد كبير من السيارات والمحركات والمنصات الحالية

الخليج ٣٦٥ نت – عصر الموديلات الكهربائية يمثل تحديا هائلا لشركات السيارات، خاصة من ناحية الاستثمارات المطلوبة للبقاء في ساحة المنافسة في هذه الأيام المتغيرة باستمرار، وقد دفع هذا شركات السيارات لخفض النفقات بقوة في نواحي أخرى، أو السعي وراء شراكة مع علامات أخرى لتسهيل عمليات البحث والتطوير ومناصفة التكاليف.

قرار مرسيدس هو وقف عدد معتبر من الموديلات والتقنيات والمحركات القديمة، وصرحت الشركة: “نحن نراجع جميع مجالنا حاليا، خاصة بعد إعلاننا عن سيارات كهربائية صافية كثيرة.. ويعني ذلك أن علينا تنقية مجالنا وإزالة بعض النسخ غير المطلوبة بجانب بعض المنصات والمحركات وعدد كبير من المكونات المختلفة”.

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وقد لمح رئيس البحث والتطوير لمرسيدس خاصة إلى موديلات G-Class و SL و AMG GT لكونها تعتمد على منصات خاصة بهم، مصرحا: “في المستقبل سنستخدم نفس المنصة لمختلف الموديلات وسترون النتائج بأنفسكم”.. فهل هذه إشارة لتوقف هذه الموديلات ومنصاتهم أم انتقالهم لمنصة جديدة كهربائية مشتركة؟ .. لا ندري بعد.

كما سنرى تغييرات كبيرة في المحركات بطبيعة الحال.. وبينما لم تلتزم مرسيدس بعد بوقف محركات V12 و V8، صرح رئيس البحث والتطوير أن محركات الأربعة سلندر على سبيل المثال ستكون أكثر منطقية من V12 في عصر انخفاض الانبعاثات.