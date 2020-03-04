جيلي ستبني أقمار صناعية خصيصا لدعم السيارات الذاتية

الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن جيلي جادة تماما فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية، مع استثمارها لـ 326 مليون دولار (1.2 مليون ريال) في مصنع أقمار صناعية في الصين.

هذا المصنع سيبني أقمار صناعية مخصصة فقط لإرسال بيانات دقيقة للمناخ والطرق إلى السيارات الذاتية ضمن وظائف أخرى.. ليس فقط لموديلات جيلي القادمة بل لفولفو المملوكة لها أيضا.

وتهدف جيلي لصنع 500 قمر صناعي كل عام بحلول 2025.. ويُذكر أن مجموعة جيلي بالفعل تمتلك علامة فرعية مخصصة لبحث وتطوير الأقمار الصناعية باسم Geespace، والتي تم تدشينها في 2018 لتصل القوة العاملة فيها إلى 300 حتى الآن.

وسيبدأ إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة بحلول نهاية العام، ومن أهم أهدافها توفير إنترنت فائق السرعة وملاحة دقيقة وتحسين القدرات الحسابية لأنظمة القيادة الذاتية في السيارات.