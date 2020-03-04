طريقة اكتشاف مشاكل إطارات السيارة أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة اللازمة لعملية السير، كما أنها أحد أهم عوامل الأمان والسلامة، حيث تلعب الإطارات دورا هاما في الحفاظ على قيادة السيارة بصورة آمنة على الطريق.

وكشف كريستيان كوخ خبير السيارات الألماني عن الأهمية البالغة للإطارات في تحقيق السلامة أثناء القيادة، وقال:” أنه في حال تعرض الإطارات لأي ضرر، أو كان ضغط الهواء فيها غير مضبوط بشكل صحيح، سيؤثر ذلك سلباً على تسارع السيارة، وتجاوز المنعطفات وعمليات الكبح”.



وأشار كوخ إلى أن هناك عدد من المؤشرات على وجود عطل أو ضرر في أحد الإطارات، ومنها ملاحظة تغير مفاجئ في صوت الإطارات أثناء القيادة، أو الشعور باهتزاز السيارة أو المقود بشكل لافت.



وأشاد الخبير الألماني بالدور الهام الذي تقوم به الأنظمة الحديثة لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات في الحفاظ على السلامة المرورية، وذلك لكشفها الأعطال لقائدي السيارات قبل حدوثها، لكنه حذر من الاعتماد الكلي على هذه الأنظمة، وضرورة الفحص المنتظم للإطارات في المراكز المتخصصة.



وقال الخبير أنه يمكن للأجسام الغريبة كالمسامير مثلاً، أن تدخل بين فراغات الإطار وتخترق الجزء الداخلى له، لكن مع وجود قوى الطرد المركزي الكبيرة الناتجة عن السرعات المرتفعة، فإنها قد تسبب فقداناً مفاجئاً في ضغط هواء الإطار (أي انفجار الإطار) وهو ما قد يؤدي لحوادث السير.