كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مرسيدس تطلق سيارتها المحدثة "E-Class 2021" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية بشكل رسمي عن إطلاق سيارتها المحدثة من الداخل والخارج "E-Class 2021 "، وذلك بعد حملة طويلة من التشويق.

وتحمل سيارة مرسيدس E-Class 2021 تحديثات جديدة تظهر في الخارج عبر تصميم الصدام الجديد والمصابيح الأمامية الجديدة، بينما يظهر التغيير الأكبر في الخلفية التي حصلت على مصابيح جديدة بتصميم أفقي وتحديثات بسيطة في الصدام الخلفي. تكتمل التحديثات الخارجية بخيارات جديدة من الجنوط وثلاثة خيارات جديدة من ألوان الطلاء. من الداخل تظهر التحديثات في المقود كما هو معتاد من مرسيدس، وتتوفر الداخلية بمواد جديدة محسنّة.

وركزت الشركة على تحديث التقنيات والأنظمة التي تحملها E-Class 2021، حيث زودتها بنظام MBUX الترفيهي برفقة شاشتين مدمجتين بمقاس 10.25 انش قياسية واختيارية بمقاس 12.3 انش، يمكن تخصيصهما بشكل كبير جداً والتحكم بهما عبر لوحة التحكم بجانب ناقل الحركة وباللمس وبالصوت وبالإيماءات كذلك.

توفر سيارة مرسيدس محرك 6 سلندر أفقي جديد لـ E-Class 2021 بسعة 3.0 لتر. بينما كانت التحديثات الباقية كلها من نصيب الفئات الهجينة.