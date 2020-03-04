فولكس واجن ستوقف تصنيع سيارات الغاز الطبيعي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مجموعة فولكس واجن الألمانية للسيارات عن عزمها التوقف مستقبلا عن إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.



وفي لقاء مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية صرح فرانك فيلش مدير التطوير في المجموعة، أنه لن تكون هناك موديلات لاحقة من هذه السيارات، وأرجع اتخاذ هذا القرار إلى انخفاض أرقام مبيعاتها بشكل كبير.

وأوضح فيلش أن إقبال المستهلكين على شراء السيارات التي تعمل بالغاز ضعيف، كما أنه من غير المتوقع أن ترتفع مبيعات هذه السيارات بشكل ملحوظ.

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ووفقاً للصحيفة الألمانية، فإن فولكس واجن ستركز الفترة المقبلة على إنتاج السيارات الكهربائية، واستبعاد السيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي والهيدروجين.

وأضاف فيلش للصحيفة، قائلاً:” إذا أخذنا التحول في التنقل وأهداف البيئة مأخذ الجد، فيجب علينا أن نركز على المحركات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية”، مشيرا إلى أن كل شيء آخر من شأنه إهدار الطاقة المتجددة.