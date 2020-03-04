كم مرة يتطلب تشميع السيارة وما هي فوائده؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تشميع وتلميع السيارة من أهم العوامل التي تبرز جمال وأناقة سيارتك، ويعمل التشميع على الحفاظ على طلاء سيارتك من مختلف الأضرار.

وخلال السطور التالية سوف نستعرض أهمية تشميع وتلميع السيارة وعدد المرات التي يجب بها القيام بهذه العملية.

في البداية يجب أن نبرز أهمية تشميع السيارة في عدة نقاط، وهي كما يلي:

1- عند ركن السيارة في الخارج فإن الطلاء يتعرض إلى بعض الأضرار الناجمة من فضلات الطيور، والحشرات المختلفة، وتلوث الهواء، لكن التشميع يساعد على حماية الطلاء ضد هذه العوامل المختلفة.

2- يساعد التشميع أيضاً في حماية طلاء السيارة من العوامل الجوية المختلفة مثل أشعة الشمس الحارقة، والأمطار الشديدة، بالإضافة إلى الحماية من الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية.

3- يساعد التشميع والتلميع على بقاء السيارات أطول فترة ممكنة بدون الحاجة للغسيل، كما يسهل تنظيفها وغسلها عند الحاجة.

Advertisements

4- يساعد على بقاء الطلاء بحالة جيدة فترة طويلة، وهو ما يزيد قيمتها في حالة عرض السيارة للبيع.

5- يحافظ على طلاء السيارة من إنطفاء لمعانها، والصدأ.

ولقد نصح الخبراء بتشميع السيارات مرة كل 3 أشهر في حال ركنها في الخارج بدون غطاء، وذلك لزيادة تعرضها للأتربة، والأوساخ التي تسقط من الأشجار، وأشعة الشمس الحارقة.

أما في حال ركن السيارة في كراج المنزل مثلاً، فإنها لن تحتاج للتشميع أكثر من مرتين في العام.



وهناك عدد من العوامل الخارجية يمكن أن تؤثر في عدد مرات التشميع، مثل الإقامة بالقرب من البحار، لخطورة زيادة الملح في الهواء مما يعرض السيارة لإصابتها بالصدأ، كذلك الإقامة في المناطق الصحراوية، أو الأماكن التي تتعرض لثلوج كثيفة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى جودة المادة التي يتم التشميع بها.