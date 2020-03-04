بي ام دبليو تعلن عن أكبر تغيير لشعارها في 23 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – مع إعلان بي ام دبليو عن أكبر تغيير لشعارها في العقود الأخيرة، نعرض لكم نبذة عن تاريخ ومعني شعار بي ام دبليو الشهير.. وقد اعتقد الكثيرون أن الشعار يمثل مروحة دفع، ولكن الحقيقة مختلفة قليلاً.

لم يكن هناك حاجة لشعار BMW في البداية

تاريخ اسم بي ام دبليو يمتد إلى 1917 بعد إعادة تسمية شركة ألمانية مصنعة لمحركات الطائرات في ميونخ إلى BMW، ولكن بينما تغير اسم الشركة، استمرت معداتها وقوتها العاملة وأصولها كما هي.. وعندما تم تسجيل اسم BMW تجاريا لأول مرة، لم يكن هناك شعار مخصص للعلامة الجديدة.

في ذلك الوقت، هذه الشعارات لم تكن بالأهمية أو الشهرة الحالية بين الناس، خاصة مع تركيز العلامة وقتها على محركات الطائرات للقوات الجوية الألمانية.

Advertisements

مع ذلك، بعد قرار تغيير جهود التصنيع إلى السيارات والقوارب والمعدات الزراعية، قررت الشركة تصميم أول شعار لها، مع وضع اسم BMW في الحلقة الخارجية، بينما الحلقة الداخلية تحمل ألوان علم ولاية بافاريا الألمانية التي تأسست الشركة فيها.

الألوان البيضاء والزرقاء هي ألوان ولاية بافاريا، وقد أصدرت الشركة إعلانا في 1929 يصور شعار BMW الجديد على مروحة دفع لطائرة في محاولة للترويج لمحرك طائرات جديد كانت بي ام دبليو تصنعه في بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر العشرينات، وهو ما أدى إلى الاعتقاد الخاطئ والشائع حتى الآن بأن الشعار يعبر عن مروحة دفع.

وفي الواقع لم تحاول بي ام دبليو تغيير هذا الاعتقاد الشائع بل شجعته أحيانا، ربما لأنه يعبر عن طموح أوسع من مجرد السيارات، كما يعبر عن جذور الشركة وربما مستقبلها؟.. خاصة مع بدء شركات السيارات في الاستثمار والتجهيز لثورة السيارات الطائرة في العقدين القادمين.

والآن أعلنت الشركة عن أكبر تغيير للشعار لعقود في 2020، ربما للتأكيد على استقبال الشركة للعقد الجديد بروح مختلفة.. وفي الأسفل سترون رحلة تغير الشعار على مدار أكثر من مئة عام.