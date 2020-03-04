كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تعلن عن إصدار نسخة كهربائية بالكامل لشاحنة النقل الأكثر مبيعًا Transit في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم شركة فورد بإصدار نسخة كهربائية بالكامل لشاحنة النقل العابر الشهيرة Transit في الأسواق الأمريكية والكندية، والمقرر إصدارها في عام 2021.

لم تشارك الشركة أي تفاصيل حول حجم حزمة بطارية الشاحنة أو نطاقها المقدر أو خصائص الأداء، وقد أعلنت فورد سابقًا عن شاحنة النقل ترانزيت الكهربائية للسوق الأوروبية في عام 2019.

ستزود سيارة الشحن الجديدة بنقطة 4G LTE مع عدد من الميزات التقنية المصممة لمديري الأساطيل، مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي المباشر والتشخيصات.

Advertisements

كما سيتم تزويد سيارة النقل الكهربائية بعدد من ميزات فورد في مجال السلامة ومساعدة السائقين، مثل التحذير من الاصطدام والمساعدة، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، واكتشاف المشاة، وحفظ الممرات تلقائيًا.

قالت فورد إنه ليس لديها أي أخبار للمشاركة حول نسخة كهربائية من سيارة ركاب Transit "في هذا الوقت".

تعتبر سيارة Ford's Transit van من أفضل شاحنات الشحن مبيعًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها شهدت منافسة متزايدة على مدار الأعوام القليلة الماضية من مرسيدس-بنز، التي قامت مؤخرًا بتحديث سيارة Sprinter الشهيرة الخاصة بها.