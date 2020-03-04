بي إم دبليو تطلق موديلات M من سيارات الطرق الوعرة X5 و X6

تعتزم علامة بي إم دبليو الألمانية، إطلاق موديلات M من سيارات الأراضي الوعرة X5 و X6 بحلول مايو القادم بسعر يبدأ من 128 ألف و100 يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن موديلات M الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين V8 سعة 4.4 لتر يولد في الموديلالأساسي قوة 441 كيلووات/600 حصان، في حين يزأر في موديلات Competition بقوة 460 كيلووات/625 حصان.
ومع عزم دوران أقصى 750 نيوتن متر يمتاز المحرك في أفضل الظروف بمعدل تسارع من الثبات إلى 100 كلم/س يبلغ 3.8
أما معدل الاستهلاك في أكثر الموديلات اقتصادية فيبلغ 12.5 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 284 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وإلى جانب المحرك القوي تتمتع موديلات M بتعديلات على نظام الدفع الرباعي، ومجموعة التعليق، ونظام التوجيه، ونظام الكبح، فضلا عن التعديلات على الملامح التصميمية، والتجهيزات الموسعة، والمقاعد الرياضية.
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