بالأرقام.. ننشر حركة مبيعات سوق السيارات خلال "يناير" الماضي

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات سيارات الركوب والأتوبيسات والشاحنات بنسبة 21%، خلال شهر يناير الماضى بإجمالى 13 ألفًا و873 سيارة، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضى، التى بلغت 11 ألفًا و467 مركبة.

وأظهر التقرير نمو مبيعات الملاكى بمعدل

10% لتسجل 8747 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 7947 مركبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقفزت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 180.6%، مسجلة 2598 وحدة مقارنة مع يناير 2019، والتى بلغت 926.

أما مبيعات الشاحنات فارتفعت 2.5

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% إلى 2528 خلال يناير الماضى، مقابل 2594 مركبة تم تسليمها خلال الشهر ذاته من 2019.

وسجلت مبيعات المركبات المجمعة محليًا نموًا خلال يناير بنسبة .4بإجمالى 6636 وحدة، مقابل 5558 مركبة مباعة خلال يناير 2019.

أما مبيعات السيارت المستوردة فشهدت نموًا بنسبة 22.5% لتسجل 7237 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 5909 مركبات خلال الشهر ذاته من العام 2019.