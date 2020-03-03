" فريق نيسان "e.dams" ينهي سباق Formula E في مراكش ضمن العشرة مراكز الأولى

كتب: باسل الحلواني

شهد آخر سباق من سلسلة Formula E والتي أقيمت في مراكش منافسة سيباستيان بويمين متسابق فريق نيسان e.dams على أحد المراكز الثلاثة الأولى، ومع نهاية السباق، استطاع المتسابق السويسري الحصول على المركز الرابع في السباق بالسيارة رقم 23 بفارق جزء من الثانية عن المتسابق الذي أنهى السباق في المركز الثالث.

ونجح متسابق الفريق أوليفر رولاند في تحقيق المركز التاسع في السباق بالسيارة رقم 22، وحقق فريق نيسان 14 نقطة في سلسلة السباقات مما أهله للتقدم للمركز الرابع ما بين الفرق المشاركة في بطولة مصنعي السيارات الكهربائية.

واستطاع فريق نيسان e.dams تحقيق نتائج جيدة في حلبة مولاي الحسن الدوليّة بمراكش، حيث استطاع متسابق الفريق المتميز سيباستيان بويمين في تحقيق رابع مركز متقدم في السباقات من خلال سباق مراكش مما يؤكد تقدم فريق نيسان e.dams ونجاحه في تحقيق نتائج جيدة في ثاني سباق على التوالي.

وكاد المتسابق سيباستيان بويمين أن يحقق المركز الثالث في السباق الذي أقيم في مراكش، ونجح فريق نيسان e.dams أن يكون ضمن العشرة مراكز الأولى في السباق.

هذا وكان المتسابق سيباستيان بويمين قد

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حقق المركز الثالث في السباق الماضي الذي أقيم في مدينة مكسيكو سيتي، حيث يتقدم فريق نيسان e.dams بخطى ثابتة في سباقات Formula E لهذا الموسم ومن المتوقع أن يحقق الفريق المزيد من النتائج المميزة في السباقات القادمة.

ومن المعروف أن شركة نيسان تشارك في بطولات سباقات السيارات الكهربائية كلياً Formula E ليرى العالم القوة والإمكانيات الرائعة لتقنيات Nissan Intelligent Mobility، و التي تعتبر أحدث التقنيات التي تتبعها نيسان لجعل السيارات شريك أكثر استجابة وأفضل أداءً على الطريق.

وتُعد نيسان أحد أولى الشركات الرائدة التي صنعت السيارات الكهربائية كلياً وطورتها على نحو مذهل خلال الأعوام السابقة، حيث تعتبر السيارة نيسان ليف أحد أكثر السيارات نجاحاً وحصولاً على رضاء العملاء حول العالم.