بوجاتي شيرون بور سبورت الإصدار الخاص تدشّن بسعر 13.3 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – قد تكون بوجاتي علامة تجارية واحدة، لكن شيرون تحصل على العديد من الإصدارات التي يصعب الإلمام بها جميعاً، ويُضاف إليها اليوم إصدار خاص جديد وهو بور سبورت، والتي حصلت على ترقيات تعزز من الديناميكية الهوائية ونظام تعليق هوائي أكثر صلابة وخفض في الوزن، كما قام المهندسون بتحسينها لجعلها أكثر متعة للقيادة في المنحنيات.

بالطبع تظل السيارة تستمد قوتها من المحرك نفسه رباعي التيربو W16 سعة 8 لتر والذي يولد قوة 1,500 حصان، ومع ذلك، فإن حدود الدورات ارتفع بمقدار 200 دورة في الدقيقة أعلى منه من شيرون العادية، حيث وصل إلى 6,900 دورة في الدقيقة الآن، وذلك لأن المحرك الضخم مرتبط الآن بناقل حركة أوتوماتيكي معاد ضبطه، حيث أصبحت أفضل في توصيل القوة واستجابة المحرك، لتحصل على مرونة أفضل بنسبة 40% مقارنة بالإصدار القياسي.

يشهد الهيكل أيضاً ترقيات كبيرة، بما في ذلك نوابض أمامية صلبة بنسبة 66% ونوابض خلفية صلبة بنسبة 33%، ونظام تخميد قابل للتكيف يركز على الأداء، وتحصل السيارة على جنوط ايرو أخف وزناً بـ 16 كجم، وهي مصممة لتحسين الديناميكا الهوائية وتهوية المكابح، وتحصل على إطارات خاصة طورتها ميشلان بحجم 285/30 R20 في الامام و355/25 R21 في الخلف، وفي المكابح، اختارت بوجاتي مكابح تيتانيوم جديدة وأقراص أخف وزناً، تجعل بور سبورت أخف بـ 19 كجم عن الطراز القياسي.

قامت بوجاتي بإجراء تغييرات في التصميم الخارجي لشيرون أيضاً، حيث حصلت بور سبورت على واجهة أمامية محسنة بالديناميكيات الهوائية مع فتحات أكبر وشبك حدوة حصان أكبر كلها مصنوعة من ألياف الكربون، وتشهد الواجهة الخلفية تغييرات أيضاً، بما في ذلك مشتت هواء بعرض 1.9 متر، والذي يقال إنه يولد كميات كبيرة من القوة السفلية، بالإضافة إلى أنابيب عادم مصنوعة من التيتانيوم مطبوع ثلاثي الأبعاد الجديد، وتقول بوجاتي إنها خفيفة الوزن للغاية ومقاومة لدرجات الحرارة العالية.

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في الختام، يجدر بالذكر أن بوجاتي لن تصنع سوى 16 نسخة فقط من شيرون بور سبورت بدءً من النصف الثاني من عام 2020، وسيبلغ سعر كل منها 3.2 مليون يورو (13.5 مليون ريال) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.