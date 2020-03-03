كوينجسيج جيميرا تنطلق بأربعة مقاعد وقوة 1,700 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كوينجسيج عن مفاجأة جديدة لـ جيميرا، وهي أول طراز من أربعة مقاعد في الشركة تم وصفه بأنه “Mega-GT” من قبل رئيس الشركة كريستيان فون كوينجسيج، مؤكداً أنها فئة جديدة تماماً من السيارات حيث تحصل السيارات الخارقة فيها على مقصورة أوسع ووعي بيئي أكبر.

كشفت الشركة السويدية لصناعة السيارات الفاخرة عن سيارة جيميرا الجديدة من جناحها في معرض جنيف للسيارات الملغي، ويمكن لجيميرا الجديدة أن تتسع بشكل مريح لأربعة ركاب وأمتعتهم المحمولة داخل المقصورة، والتي يمكن الوصول إليها بواسطة زوج من الأبواب الضخمة، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3 أمتار، مما يضمن وجود مساحة كبيرة في الداخل.

كما هو متوقع من أول سيارة بأربعة مقاعد من كوينجسيج، فإن مقصورة جيميرا الجديدة مليئة بوسائل الراحة المميزة مثل شاشات العرض الأمامية والترفيهية للمقاعد الأمامية والخلفية، وشواحن الهواتف اللاسلكية الامامية والخلفية، ودعم آبل كاربلاي، والإنترنت على متن السيارة وواي فاي، و11 مكبر صوت من أحدث أنظمة الصوت، وكاميرات خارجية وداخلية و4 مصابيح قراءة، ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق، وحاملات أكواب مزدوجة لكل راكب.

بالطبع أهم ما يميز جيميرا الجديدة هو بالطبع مجموعة توليد القوة الهجينة الجديدة والتي تنتج قوة 1,700 حصان و3,500 نيوتن.متر من عزم الدوران، وقد قامت شركة كوينجسيج بدمج ما لا يقل عن ثلاثة محركات كهربائية مع محرك Freevalve مزدوج التوربو ثلاثي الأسطوانات سعة 2 لتر، والذي أطلق عليه اسم Tiny Friendly Giant (TFG).

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ينتج محرك Freevalve الصغير ذو الثلاثة أسطوانات قوة هائلة تبلغ 600 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويحصل المحرك على الـ 1100 حصان المتبقية من المحركات الكهربائية الثلاثة، واحد لكل عجلة خلفية والثالث يوجد على العمود المرفقي للمحرك.

تقول كوينجسيج أن جيميرا الجديدة قد تكون “Mega-GT” ولكنها يمكن أن تتفوق على العديد من السيارات الخارقة في التسارع في خط مستقيم، حيث يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 1.9 ثانية، ويمكن أن يستخدم المحرك أي مصدر للوقود المتجدد من الإيثانول أو الميثانول المحايد لثاني أكسيد الكربون أو E85، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن يستخدم البنزين العادي، مما يجعلها أقل محايدة لثاني أكسيد الكربون كسيارة مكهربة، ووفقاً لما قاله كوينجسيج، فإن المحركات الكهربائية قادرة على قيادة جيميرا من تلقاء نفسها حتى 300 كم/س، في حين يقدر النطاق الكهربي النقي بنحو 50 كم.

في النهاية، يجدر بالذكر أن كوينجسيج تعتزم إنتاج 300 نسخة فقط من سيارتها جيميرا الكبيرة، ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى حوالي مليون دولار (3.75 مليون ريال)، ما رأيكم بالسيارة الجديدة؟