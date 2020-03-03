بورش 911 تيربو اس 2021 كوبيه وكشف تنكشف بقوة 650 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن 911 تيربو اس 2021 أخيراً، ويأتي الطراز الذي يتصدر التشكيلة بتحسن كبير عن سابقه، ونعني بذلك أن الطراز الجديد أسرع وأقوى 911 تيربو على الإطلاق.

محرك محدث قوي

يجدر بالذكر أن طراز 911 تيربو اس، سواءً بنسخة الكوبيه أو كشف، يستمد قوته من إصدار محدث من محرك بورش سعة 3.8 لتر مزدوج التيربو، ويعطيه التحديث قوة كبيرة إضافية، حيث زادت القوة من 580 حصان إلى 650 حصان، ومن 750 نيوتن.متر من عزم الدوران إلى 800 نيوتن.متر، وزيادة القوة تجعل السيارة الجديدة تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.6 ثانية فقط للكوبيه و2.7 ثانية للكشف، والسرعة القصوى لكلا الإصدارين هي 330 كم/س، ويتصل المحرك بناقل حركة PDK بثمان سرعات، ويتم إرسال القوة إلى جميع العجلات الأربع.

تحسينات في ديناميكية القيادة

بصرف النظر عن تحديثات الأداء، فإن 911 تيربو اس 2021 بكلا إصداريها أوسع من ذي قبل لتحسين ديناميكيات القيادة، كما أنها تحصل على لوحات تبريد هواء قابلة للتكيف في المقدمة لتحسين الديناميكية الهوائية، في حين يجب أن يعطي الجناح الخلفي الأكبر قوة سفلية أكبر من ذي قبل، وهذه أيضاً هي المرة الأولى التي يحصل فيها إصدار 911 تيربو على قياسات عجلات مختلفة وهي 20 بوصة بعجلات 255/35 في الأمام، وجنوط 21 بوصة مع إطارات 315/30 في الخلف.

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مزايا الأداء القياسية الأخرى يتم نقلها من الإصدار السابق والتي تشتمل على التحكم الديناميكي بالهيكل من بورش، وتوجيه المحور الخلفي، والمكابح السيراميكية مع عشرة مكابس أمامية، بالإضافة إلى نظام تعليق PASM الرياضي ونظام العادم الرياضي.

المقصورة والسعر

بالدخول إلى المقصورة، يلاحظ أن 911 تيربو اس الجديد يحصل على تنجيد من الجلود بالإضافة إلى استخدام ألياف الكربون مع لمسات فضية فاتحة، وتحصل السيارة على مقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائياً في 18 اتجاه، في حين يبلغ حجم الشاشة اللمسية المركزية PCM 10.9 بوصة.

في النهاية، باستثناء رسوم التسليم البالغة 1,350 دولار (5,060 ريال)، فقد تم تحديد سعر بورش 911 تيربو اس 2021 بسعر 203,500 دولار (763,000 ريال)، ويبلغ سعر 911 تيربو اس كشف 216,300 دولار (811,000 ريال).