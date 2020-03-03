اودي A3 2021 الجديدة تدشن بتصميم عدواني ومحركات أقوى

الخليج ٣٦٥ نت – لم تعد سيات ليون أكثر السيارات الهاتشباك المدمجة رياضية في تشكيلة مجموعة فولكس فاجن، حيث حصلت أودي A3 الجديدة على هذا اللقب، وقد تم تقديم الجيل الرابع الجديد من سيارة أودي عبر الإنترنت في مؤتمر صحفي بدلاً من معرض جنيف للسيارات 2020 الذي تم إلغاءه.

على الرغم من أن الشكل لا يزال مألوفاً إلا أن الجيل الجديد حصل على خطوط أكثر تميزاً، فقد حصلت الواجهة الأمامية على مصابيح أمامية أكثر وضوحاً وغطاء محرك عضلي ينتهي بخط مستقيم أعلى الشبك الأمامي الجديد ومنافذ الهواء الجانبية البارزة، وقد أصبحت المصدات الأمامية أضيق قليلاً، وفي الخلف حصلت السيارة على مآخذ هواء ومصابيح خلفية أقل حجماً، في حين أصبح مشتت الهواء أكثر تحفظاً.

إذا فتحت الباب ستشاهد لوحة قيادة جديدة تماماً، مع وجود فتحات تهوية على جانب السائق، كما تم استبدال شاشة النظام الترفيهي بوحدة مدمجة، وتتميز السيارة بواجهة أودي Virtual Cockpit الرقمية، والتي ستكون متاحة بشكل اختياري هي وشاشة عرض رأسية متوفرة وعجلة قيادة مصممة حديثاً مع أزرار للأوامر الصوتية والتحكم في مستوى الصوت، كما يوجد منفذ شحن 12V في الكونسول الوسطي وزر مكابح اليد الإلكترونية التي تم نقلها بالقرب من ذراع نقل السرعة، ويوجد حاملان للأكواب بين المقاعد الأمامية ومكان لتخزين الهاتف الذكي أمام عصا نقل الحركة، وتحصل الأبواب على بطانة جلدية مثل المقاعد وغيرها من الأسطح القابلة للمس، بالإضافة إلى خلق بيئة أكثر متعة عن طريق الإضاءة المحيطة.

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في أوروبا، سيتم إطلاق A3 الجديدة بثلاثة خيارات من المحركات، الأول بنزين TFSI سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان، والثاني ديزل TDI سعة 2 لتر يولد 116 حصان، أو 150 حصان في الخيار الثالث، وسيكون هناك نظام دفع أمامي قياسي، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، وستتم إضافة المزيد من مجموعات توليد القوة إلى التشكيلة، فضلاً عن الإصدارات التي تمتلك نظام الدفع على جميع العجلات Quattro.

في النهاية، ستبدأ أودي في قبول طلبات الجيل الجديد A3 سبورتباك في معظم الدول الأوروبية هذا الشهر على أن يبدأ التسليم في أوائل مايو، ويبدأ سعر إصدار البنزين من 28,900 يورو (120,000 ريال)، وسيحصل المشترون الأوائل على مزايا حصرية مثل المصابيح الأمامية المظلمة Matrix LED والأجزاء الخارجية الإضافية باللون الرمادي البلاتيني وجنوط 18 بوصة من التيتانيوم الرمادي، جنباً إلى جنب مع المقاعد الرياضية الأمامية وتطعيمات الألومنيوم ودواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ في المقصورة الداخلية.