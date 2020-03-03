كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تعمل على تطوير أنظمة قيادة ذاتية مخصصة في مناطق الخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بورش الألمانية عن عملها على تطوير أنظمة قيادة ذاتية مخصصة للاستخدام في مناطق الخدمات.

وعن نظام شركة بورش الجديد للقيادة الذاتية، فهو يعمل على التحكم بالسيارة داخل ورش الصيانة والموانئ وسفن الشحن، وتعمل الشركة على تطويره مع شركة Kopernikus Automotive.

واستخدمت بورش تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة في نظامها الجديد، وقال Alexander Haas مدير مشروع بورش: "هذه التقنية بعيدصا عن أجهزة الاستشعار في السيارة وخارجها وبعيداً عن البرمجة الجامدة هي تقنية قائمة على البيانات".