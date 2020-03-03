فورد F-150 الجيل القادم 2021 تظهر بتصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – بعد ان التقطت العدسات التجسسية الجيل القادم من فورد F-150 2021 أثناء اختبارها، كانت السيارة مموهة بالكامل، ها هي تظهر من جديد ولكن هذه المرة في تصميم تخيلي أنيق من Kolesa، ولكن وجب علينا التنويه أن تصميم الواجهة الخلفية ليس دقيقاً تماماً.

في البداية، فيما يتعلق بالتصميم الخارجي، فقد تم إدخال المصابيح الأمامية في الشبك الأمامي المعاد تصميمه في البيك آب الجديدة، وهو ما يظهر أيضاً بشكل كبير في اللقطات التجسسية، فكما أوضحنا من قبل، فإن الشبك الأمامي واضح إلى حد ما، في حين لم تعد المصابيح الأمامية تتميز بتصميم E عكسي، مع الحواف العلوية المدببة، فقد أصبح المصباح الآن مختلف بشكل كبير.

يذكر أن المصمم قام أيضاً بإدراج وحدات إضاءة أفقية جديدة للنموذج الأولي في المصد، وذلك لتتماشى مع المرايا الجانبية الجديدة والمصابيح الخلفية الأكثر بساطة، والتي تشبه تلك المستخدمة في نيسان تيتان الحالية، وما لم نقتنع به تماماً في التصميم التخيلي هو تصميم الباب الخلفي، والتي نعتقد أنه سيختلف عن ذلك في التصميم الواقعي للسيارة الجديدة.

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وإذا دخلتم إلى المقصورة، ستلاحظون حصول سيارة فورد F-150 الجديدة بالكامل على مواد أفضل وتقنيات جديدة، مثل شاشة نظام ترفيهي أكبر تنافس المستخدمة في رام بقياس 12 بوصة.

في النهاية، يجدر بالذكر أن البيك اب الجديدة كلياً ستحصل على قوتها من تشكيلة واسعة من محركات الاحتراق الداخلي، فضلاً عن محركات كهربائية، حيث أعلنت فورد بالفعل عن كل من الإصدارات الهجينة بالقابس والكهربائية بالكامل، وسيتم الكشف عن فورد الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.