مكلارين 765LT تنكشف رسمياً بقوة 765 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مكلارين عن أحدث منتجاتها 765LT، وهي نسخة أخف وزناً من طراز 720S المثير للإعجاب، وستقوم مكلارين بتصنيع 765 نسخة فقط من هذا الطراز الجديد وستبدأ عمليات التسليم في سبتمبر المقبل.

تستمد السيارة الخارقة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر يعمل على توليد قوة 765 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات بزيادة في سرعة النقلة بنسبة 15% مقارنة بـ 720S، وتقول مكلارين أن 765LT يمكنها أن تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.7 ثانية وإلى 100 كم/س في 2.8 ثانية، وإلى 200 كم/س في 7.2 ثانية.

بالإضافة إلى القوة الإضافية التي حصلت عليها السيارة، فإنها تمتلك وزناً أقل من الكوبيه الحالية بـ 80 كجم في أخف أشكالها، حيث يبلغ وزن 765LT ما يصل إلى 1,229 كجم فقط، وتم ادخار الوزن عن طريق استخدام الكثير من ألياف الكربون وعوادم من التيتانيوم مع أربعة منافذ تخرج من الخلف، وزجاج أرق، وغير ذلك.

ولتحسين الديناميكية الهوائية، تمتلك 765LT العديد من الأجزاء من ألياف الكربون، بما في ذلك العتبات الجانبية والمصد الخلفي ومشتت الهواء والجناح وغيرها، وهذه القطع تتحد لتزيد القوة السفلية المتاحة بنسبة 25%، أما بالنسبة لنظام التعليق، فقد حصلت السيارة على نوابض مساعدة إضافية وخوارزميات محدثة للتحكم في نظام التعليق، كما أنها تحصل على نظام توجيه أسرع.

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الآن وصلنا إلى إبطاء السرعة، ولتستطيع سيارة مكلارين 765LT من ذلك حصلت على مكابح من السيراميك الكربوني المستخدمة في سينا، وبشكل اختياري يمكن للعملاء اختيار مكابح سينا مع مجموعة فريدة من وسادات المكابح.

في النهاية، إذا دخلت إلى السيارة، ستشاهد ألياف الكربون في كل مكان، حيث تشكل المقاعد والنفق الأوسط وحتى الأجزاء المكشوفة من أرضية المقصورة، بالإضافة إلى تنجيد من الكانتارا، في حين تفتقد السيارة إلى التكييف ونظام الصوت، ولكن يمكن للعملاء الحصول عليها بشكل اختياري بدون تكلفة إضافية، وتتوفر مقاعد سينا خفيفة الوزن كخيار أيضاً.