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الخليج ٣٦٥ نت – قدمت بي ام دبليو سيارة i4 الاختبارية التي ستمهد لـ i4 الإنتاجية في 2021، ويمكن اعتبارها نسخة الجران كوبيه الكهربائية للفئة الرابعة، مع نفس الشبك الأمامي الضخم رغم عدم وجود محرك بحاجة للهواء.
ولكن بالطبع نعلم أن الشبك الأمامي الجديد هدفه جمالي بالدرجة الأولى، وإن اختلفت الآراء حوله .. وبما أنها سيارة كهربائية، قررت بي ام دبليو وضع “لوح ذكي” يحتوي على مستشعرات متطورة في الشبك الأمامي.
وتتمتع الداخلية بتصميم مفتوح ومبسط ولكن النسخة الإنتاجية في الغالب ستكون مختلفة بعض الشيء، بينما شاشة العرض المنحنية الطويلة التي نراها هنا ستمهد لتصميم شاشات المستقبل داخل سيارات بي ام دبليو،
وتعتمد بي ام دبليو i4 الاختبارية على موتور كهربائي واحد بقوة 530 حصان وتسارع إلى 100 كم\س في 4.0 ثانية، مع مدى يصل إلى 440 كيلومتر، ولكن لا ضمان أن هذه الأرقام ستستمر كما هي في الموديل الإنتاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ام دبليو i4 الاختبارية تكشف نفسها تمهيدا للموديل الإنتاجي في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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