عرض الجميح للسيارات على شراء شيفروليه ماليبو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، توقع غير المتوقع مع أداء متفوق وتكنولوجيا متطورة من شيفروليه ماليبو 2020، امتلكها اليوم بعرض خاص ولفترة محدودة مع استرداد نقدي بقيمة 11,000 ريال. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: شيفروليه ماليبو موديل 2020 مميزات العرض: استرداد نقدي بقيمة 11,000 ريال

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات / 100,000 كلم

متوفرة بخطة تمويلية بدون دفعة أولى الشروط والأحكام: قد تختلف الأسعار وقيمة التوفير بحسب اللون أو الطراز المختار.

يسري العرض حتى 30 مارس 2020 أو حتى نفاد الكمية

الأسعار النقدية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة %5 والتأمين والاستمارة واللوحات.

صور السيارات في الإعلان للعرض فقط. وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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