عرض الجميح للسيارات على تقسيط شيفروليه تاهو LS 2020 مون لايت

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، شيفروليه تاهو LS Moonlight 2020 قمر يضيء دربك! اغتنم الفرصة مع عرض الإسترداد النقدي الخاص من الجميح للسيارات. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: شيفروليه تاهو LS Moonlight موديل 2020: Advertisements القسط الشهري : 2400 ريال (بعد الإسترداد النقدي) مميزات العرض: استرداد نقدي 25,000 ريال

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات / 100,000 كلم

10% دفعة أولى

35% دفعة أخيرة

2.25% نسبة المرابحة

4.10% نسبة التأمين

10.32% معدل النسبة السنوي الشروط والأحكام: الأسعار النقدية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة %5 والتأمين والاستمارة واللوحات.

يسري العرض حتى 30 مارس 2020 أو حتى نفاد الكمية

العرض التمويلي من خلال البنك الأهلي. النسب التمويلية خاصة للعملاء المحولة رواتبهم.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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