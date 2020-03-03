بورش 911 تيربو S موديل 2021 تنطلق بقوة 640 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت بورش سيارة 911 تيربو S موديل 2021 في حدث خاص، وتأتي السيارة بتحسينات كبيرة للموديل السابق، ما يجعلها أسرع وأقوى 911 تيربو على الإطلاق.

وتعتمد نسخ الكوبيه والكشف لـ 911 تيربو S الجديدة على محرك 6 سلندر تيربو مزدوج سعة 3.8 لتر، مع تحديثه لرفع قوته من 580 حصان إلى 640 حصان، وعزم الدوران من 750 نيوتن.متر في الموديل السابق إلى 800 نيوتن.متر.

هذه الزيادة المعتبرة في القوة سمحت للسيارة بالتسارع إلى 96 كم\س في 2.6 ثانية فحسب بسرعة قصوى 330 كم\س، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

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كما ازداد عرض السيارة لتحسين تجربة القيادة، مع وضع جناح خلفي أكبر حجما لزيادة قوة الدفع السفلية، بالإضافة إلى جنوط 20 إنش في الأمام و21 إنش في الخلف ومكابح سيراميكية متطورة وأحدث أنظمة التعليق الرياضية من بورش.

في الداخل حصلت 911 تيربو S على جلود فاخرة وزخرفات كربونية بلمسات فضية خفيفة، مع مقاعد رياضية كهربائية بـ 18 وضعية مختلفة.

وسيبدأ سعر بورش 911 تيربو S كوبيه 2021 من 203,500 دولار (763,000 ريال)، بينما نسخة الكشف تبدأ من 216,300 دولار (811,000 ريال) وستفتح بورش باب الطلب على السيارة قريبا مع بدء التوصيل في نهاية 2020.