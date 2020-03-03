هيونداي تدشن “بروفيسي” الاختبارية بتصميم رياضي جريء

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت هيونداي سيارة “بروفيسي” الاختبارية الجديدة، والتي تمثل المرحلة القادمة في فلسفة تصميم الشركة الكورية.. وتتمتع السيارة بتصميم رياضي صريح ورشيق للغاية مع أطراف قصيرة وخلفية بارزة. وتعتمد السيارة الاختبارية على منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية، ما يسمح باستخدام “سطوح نظيفة واستغلال المساحة لخلق تناسق جمالي وعملي” حسب تصريح هيونداي. من مميزات تصميم السيارة هو استخدامها لإضاءة مصابيح “بيكسل” للمصابيح الأمامية والخلفية والجناح، وصرحت هيونداي أن المصابيح المبكسلة سيتم تطبيقها في الموديلات الإنتاجية للعلامة قريبا.

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