بنتلي مولينر باكالار الحصرية تكشف نفسها بقوة 650 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن سيارة “باكالار” الجديدة من تصميم قسم “مولينر” للسيارات الخاصة في العلامة، مع عزم الشركة صنع 12 نسخة فقط، جميعهم تم حجزهم بالفعل بسعر يبدأ من 1.91 مليون دولار (7.16 مليون ريال).

وقد وصفتها الشركة بـ “أندر سيارة بنتلي ببابين في العصر الحديث”، وهي سيارة كشف بمقعدين مقارنة بكونتيننتال GTC بأربعة مقاعد، كما تتمتع باكالار بتصميم خارجي مثير للاهتمام ومختلف في كل شيء تقريبا عن كونتيننتال باستثناء مقابض الأبواب.

وتعتمد بنتلي باكالار على جنوط عملاق 22 إنش، وبدلا من وضع شعار ممل باسم السيارة في الخلف، وضعت مولينر رسومات أنيقة تشكل اسم باكالار.

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وقد وضعت مولينر جهودا كبيرة في تصميم الداخلية لتكون فريدة ومذهلة، مع خشب نهري بالغ الندرة للوحة القيادة، واستخدام قماش صوفي طبيعي لظهر المقاعد وجوانب مساند الرأس، مع صوف نقي لفرش الأرضية.

وتعتمد بنتلي باكالار على محرك 12 سلندر تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر بقوة 650 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر، مع جير أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات وتسارع إلى 100 كم\س في 3.5 ثانية وسرعة قصوى 322 كم\س.