كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تؤكد أن أول سيارة من فئة SUV كهربائية بالكامل ستكون ID.4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شركة فولكس فاجن اليوم الثلاثاء أن السيارة التالية التي ستنضم إلى مجموعة فولكس واجن للسيارات الكهربائية بالكامل ستكون ID.4 أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة SUV.

أعلنت شركة فولكس واجن في بث على شبكة الإنترنت أن سيارة ID.4 سيتم إنتاجها وبيعها في أوروبا والصين والولايات المتحدة تمامًا مثل ID.3، وسيتم دعم ID.4 بواسطة نظام مصفوفة محرك كهربائي معياري عالي المرونة (MEB).