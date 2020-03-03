اخبار السيارات

عدم الالتزام بحدود المسارات مخالفة مرورية.. وهذه غرامتها

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم الالتزام بحدود المسارات على طرق المملكة، حيث أن ذلك يُعد تعدياً على حقوق الآخرين ومخالفة للأنظمة المرورية بالمملكة

وجاءت التغريدة، كالتالي: “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد تعدي على حقوق قائدي المركبات الأخرى، ويربك الحركة المرورية”، وتصل عقوبة هذه المخالفة إلى غرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال.

 

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