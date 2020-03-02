قررت شركة صناعة السيارات الفرنسية "ستروين"، البدء في الإنتاج القياسي لسيارتها الاختبارية الصغيرة AMI. وأكدت "ستروين"، أن السيارة Ami القياسية ثنائية المقاعد تأتي بطول 2.41 متر وعرض 1.39 متر، في حين لا يتعدى وزنها 500 كجم. لا يتعدى وزنها 500 كجم. وتعتمد السيارة Ami الصغيرة على سواعد محرك كهربائي يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س، مع بطارية سعة 5.5 كيلووات ساعة تتيح مدى سير يبلغ 70 كلم، بعدها يلزم شحن السيارة عبر المقابس الكهربائية المنزلية لمدة 3 ساعات. سعة 5.5 كيلووات ساعة تتيح مدى سير يبلغ 70 كلم، بعدها يلزم شحن السيارة عبر المقابس الكهربائية المنزلية لمدة 3 ساعات. ومن المقرر أن تطلق ستروين السيارة الكهربائية Ami الصغيرة بالأسواق خلال الشهر القادم، بأسعار تبدأ من 6 آلاف يورو.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسعارها تبدأ من 6 آلاف يورو.. تعرف على موعد طرح ستروين AMI الكهربائية الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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