وكيل "بي واي دي" يعلن عن تخفيضات جديدة على أسعار "F3"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة "بي واي دي f3"، موديل 2020، التي تتوافر بفئة

واحدة من التجهيزات في السوق المحلية.

وبلغت قيمة التخفيض الجديد 5 آلاف جنيه، ليصبح سعر السيارة 168 ألف جنيه، بدلاً من

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173 ألف جنيه.

وينتمى طراز "BYD F3" لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطى قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات مانيوال.