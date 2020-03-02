انخفاض مبيعات السيارات في اليابان بسبب كورونا

تسببت أزمة انتشار وباء الكورونا في العالم، إلى تراجع مبيعات السيارات في اليابان بنسبة وصلت إلى 10.3% في شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي ذلك نتيجة لمخاوف توقف الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين؛ خوفاً من تفشّي فيروس كورونا، حيث كشفت بيانات للقطاع الخاص عن اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

والجدير بالذكر أن بيانات خاصة باتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر المسماة “كاي” في اليابان، قد أوضحت أن المبيعات بلغت 430 ألفاً و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 479 ألفاً و427 قبل عام.