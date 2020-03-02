تعرف على أسباب اهتزاز محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر اهتزاز وارتجاج المحرك من المشاكل الشائعة التي تصيب بعض السيارات، ويرجع ظهور هذه المشكلة إلى عدد من الأسباب بعضها بسيط والآخر خطير، واليوم نقدم لكم أبرز الأسباب شيوعاً لاهتزاز السيارات.

1- انخفاض حرارة المحرك



عدم وصول محرك السيارة لدرجة حرارته المثالية عند التشغيل يسبب عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لانخفاض لزوجته، مما يؤدي إلى اهتزاز المحرك إلى أن يصل للحرارة المثالية.

2- البواجي (شمعات الاحتراق)



في حال حدوث خلل أو تلف للبواجي فإنها تؤثر على عملية الاحتراق داخل المحرك، مما يؤدي إلى ارتجاج المحرك وفقد قوته وعزمه عند السير.

3- تلف الكويلات



الكويلات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث رجفة أو اهتزازات في محرك السيارة، حيث أنها تعمل على إعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات في غرفة الاحتراق الداخلي، ومن ثم يتم تشغيل المحرك، وفي حال تلفها تفقد وظيفتها وتؤدى إلى تلك المشكلة.

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4- انسداد فلتر الهواء



نتيجة كثرة العواصف الرملية والترابية في منطقتنا العربية يتعرض فلتر الهواء إلى الانسداد والتلف نتيجة لتلك الأتربة، مما يؤدى لظهور هذه المشكلة في السيارة.

5- انسداد البخاخات (الرشاشات)



تعمل البخاخات على تزويد المحرك بالوقود لعملية الاحتراق والسير، وفي حال حدوث خلل أو تلف في البخاخات فإنها تسبب ارتجاج المحرك كما أنها تضعف كثيرا من عزم السيارة بشكل عام.

6- خلل حاسوب السيارة



حدوث خلل في عمل الحاسوب من أهم أسباب ظهور اهتزاز المحرك، كذلك في حال تعطل الحاسوب نتيجة تسرب مياه إليه مثلا يؤدى إلى نفس المشكلة.