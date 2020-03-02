6 آلاف جنيهاً تراجعاً في أسعار لادا جرانتا أوتوماتيك 2020

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار سيارتها "لادا جرانتا" موديل 2020، أوتوماتيك. أوتوماتيك. Advertisements وبلغ مقدار التخفيض الجديد على "جرانتا" أوتوماتيك، 6 آلاف جنيه، ليصبح سعر السيارة 169 ألف جنيه، بدلاً من 175 ألف جنيه. 169 ألف جنيه، بدلاً من 175 ألف جنيه. جدير بالذكر أن لادا جرانتا، تتوافر في السوق المحلية، بنسخة أخرى مزودة بناقل حركة عادي "مانيوال"، ويبلغ سعرها 155 ألف جنيه.

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