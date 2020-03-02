تعرف على ترتيب الدول في مبيعات السيارات بالشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وكالة فوكاس تو موف الأمريكية “F2M” المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن التقرير السنوي لمبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي 2019.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن دول الشرق الأوسط تمكنت من تسجيل معدلات نمو في مبيعات السيارات بلغت نسبتها 3.2% مقارنة بعام 2018 بواقع مليون و990 ألف وحدة، وأرجع الفضل في هذه الزيادة إلى أسواق المملكة العربية السعودية والعراق واليمن.

يذكر أن مبيعات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت توقفت عن النمو ‬منذ عام 2014، وهو العام الذي شهد أقصي ارتفاع للمبيعات والذي بلغ أكثر من ثلاثة ملايين سيارة، ومن ثم تراجعت بشكل مستمر حتى وصلت إلى 2.2 مليون سيارة في 2017.

ووفقاً للتقرير فإن أسواق تونس والبحرين ولبنان وعمان وسوريا كانت من أكثر الأسواق تراجعًا في 2019، وأنهم شكلا السبب الرئيسي في عدم زيادة النمو في المبيعات الإجمالية بصورة أكبر.

Advertisements

وتوقعت الوكالة استمرار هبوط المبيعات في أسواق الشرق الأوسط لعدة أسباب، يعد أبرزها فرض عدد من دول منطقة الخليج العربي رسوم ضريبة إضافية على مواطنيها لتقليص عجز موازنتها على إثر انخفاض أسعار النفط عالميًا.

ونشرت الوكالة قائمة بأكثر الأسواق مبيعاً في الشرق الأوسط في عام 2019 المنقضي، وجاءت المملكة السعودية في المركز الأول بمبيعات بلغت 532.803 ألف سيارة بمعدل زيادة بلغ 29%.

ونستعرض فيما يلي جدول ترتيب دول الشرق الأوسط الأكثر بيعًا للسيارات ومعدلات النمو والانخفاض: